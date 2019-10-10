ЕС инвестировал в Украину более 15 миллиардов евро - Могерини

Могерини рассказала об инвестициях в Украину. Фото: Укринформ

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что ЕС инвестировал в Украину больше, чем какой-либо другой партнер.

Могерини констатировала, что за последние пять лет "Украина прошла долгий путь". "И все эти годы ЕС всегда стоял на стороне украинского народа. После 2014 мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС с более чем 15 млрд евро. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну в мире. И никакой другой партнер не инвестировал в Украину столько, сколько сделали мы", – заявила Высокий представитель, информирует Сегодня.

Она напомнила, что пять лет назад, после вступления в занимаемую должность, Украина "была почти единственным вопросом повестки дня внешней политики". "Я обеспокоена в некотором смысле из-за того, что внимание ЕС в отношении ситуации в Украины ускользает от нас так, как будто проблема исчезла, и я благодарна Европейскому парламенту за то, что они внесли этот вопрос в повестку дня", – отметила Могерини.

Могерини также сообщила присутствующим, что украинский вопрос также будет на повестке дня заседания Совета по вопросам иностранных дел в следующий понедельник "как раз по причине того, чтобы внимание в отношении ситуации в Украине не снизилось".

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"Граждане Украины за последние пять лет хотели изменений в стране, они работали для этого. Они просили более тесного партнерства с Европейским Союзом, и они не только требовали, они также и работали для этого", – сказала Могерини.

Высокий представитель напомнила, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС – "самое амбициозное соглашение, которое ЕС когда-либо подписал с другим партнером", увеличился товарооборот, ЕС также помог в создании рабочих мест, а украинцы получили возможность ездить в страны ЕС без виз, ЕС также помогал в реформировании сектора безопасности.

Раньше в ЕС заявили, что "Формула Штайнмайера" может стать ключом к достижению прочного мирного решения конфликта в Донбассе.