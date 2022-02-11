ЕС хочет сократить в два раза срок санкций против Януковича - СМИ

ЕС продлит санкции против Януковича и его окружения. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует продлить санкции против сбежавшего президента Украины Виктора Януковича, введенные в 2014-м.

В то же время срок ограничений составит пол года, а не год, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

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"Похоже, ЕС продлит санкции против Януковича и еще шести человек за присвоение государственных средств Украины. Для четырех из них (в том числе для Януковича и его сына Александра) срок действия сократят до шести месяцев вместо 12", - говорится в сообщении.

В прошлом году Генеральный суд ЕС аннулировал санкции Евросоюза, примененные против Януковича и его сына.

9 февраля Януковичу сообщили о новом подозрении в подстрекательстве к дезертирству. 5 января Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство с жалобой Януковича на приговор по делу о госизмене в Оболонский районный суд города Киева. В 2019 году суд заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста. Янукович находятся в розыске. После Революции достоинства сбежал в Россию.