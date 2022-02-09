Послы Евросоюза расширили санкции против России - СМИ

Официально решение утвердят в феврале. Фото: pixabay.com

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза добавил еще пять человек в санкционный список за нарушение территориальной целостности Украины.

Решение приняли в среду, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС сейчас решили добавить еще пятерых человек в санкционный список лиц в связи с подрывом территориальной целостности Украины", - написал он.

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Эти лица способствовали проведению выборов в Российскую Государственную Думу на территории временно оккупированного Крыма. Официально решение утвердят позже в феврале.

Нынешний санкционный список ЕС в связи с подрывом территориальной целостности и суверенитета Украины включает 177 человек и 48 компаний.

В сентябре прошлого года послы Европейского Союза на шесть месяцев продлили санкции против России за агрессию против Украины. В прошлом году в ноябре президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении лиц, причастных к организации псевдовыборах в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.