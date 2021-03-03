ЕС готовит серьезные решения, которые ударят по России

В конце марта состоятся стратегические дебаты. Фото: pinterest.com

Визит президента Европейского Совета Шарля Мишеля повлияет на принятие важных решений ЕС в отношении России.

"На прошлой неделе в понедельник впервые мы решили применить санкции в связи с ситуацией с Навальным (российский оппозиционер Алексей Навальный. - Gazeta.ua). Это означает, что мы полностью привержены и объединены в Европе, чтобы быть жесткими, решительными, продвигать наши ценности, защищать наши интересы", - отметил Мишель на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в конце марта состоятся стратегические дебаты на европейском уровне со всеми главами государств и правительств для принятия четких мер.

"Когда речь идет о нашем общем интересе, мы хотим играть более сильную роль для большей стабильности, безопасности, предсказуемости", - добавил президент Евросовета.

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Мишель ответил на вопрос о возможности введения санкций против России за нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

"И вот почему эта встреча сегодня с президентом и его командой и вчера была важна для меня: чтобы попробовать объединиться, иметь одинаковое понимание, уровень информации, принять некоторые важные решения. Мы находимся в одной лодке, разделяем одинаковые ценности, одинаковые интересы. Сегодня и вчера был важный момент", - сказал он.

2 марта президент Евросовета приехал в Украину. Он посетил Донбасс вместе с Владимиром Зеленским.