ЕС будет передавать Украине данные космической разведки о войсках РФ

Боррель заявил, что ЕС удовлетворил запрос Украины относительно получения данных космической разведки. Фото: pixabay.com

Европейский Союз будет передавать Украине данные космической разведки о перемещении российских войск.

Об этом 28 февраля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

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"Украина попросила у ЕС данные космической разведки, над этим будет работать спутниковый центр в Мадриде", - написал политик.

Баррель добавил, что страны ЕС полны решимости и намерены увеличивать военную поддержку Киева.

Европейский Союз также предоставит Украине боевые самолеты, летальное оружие общей стоимостью €450 млн, а также топлива и защитных материалов на еще €50 млн. Такую помощь окажут Украине впервые в истории.