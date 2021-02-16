"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене прокремлевскому блогеру Анатолию Шарию. Украинцам эта новость понравилась.
Они активно комментируют это событие и благодарят правоохранителей. Gazeta.ua предлагает ознакомиться с мнениями активных пользователей на эту тему.
Не день, а свято якесьОпубліковано Vitaliy Deynega Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Яких вам, б...дь, ще реформ не вистачає? ))Опубліковано Petro Okhotin Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Шарій + Єрмаку приготуватисяОпубліковано Volodymyr Omelyan Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Петушарію СБУ пред'явила нарешті держзраду. Вітаю. І дуже сподіваюся, що ця доля очікує й на інших гнид. Типу максіка назароваОпубліковано Bogdan Butkevych Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Майже дев'ять років СБУ знадобилось, щоб з'ясувати: Шарій – ворог України. Але добре, що це визначено зараз вже офіційно.Опубліковано Олегом Сенцовим Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Той самий випадок, коли хочется подякувати СБУ. Головне довести справу до вироку цій кремлядській мерзоті. А зараз починеться скиглення шаройобів.Опубліковано Бориславом Березою Вівторок, 16 лютого 2021 р.
- СБУ підозрює Шаріка в держзраді. Багато хто пише, що екстрадиції не добитись. Друзі, мета цих дій інша. Наразі...Опубліковано Petro Shuklinov Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Оголошення підозри А.Шарію стало черговим етапом у інформаційній протидії російській пропаганді. Наступними кроками...Опубліковано Игорем Поповим Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Я чекав цього моменту 9 років ! Сподіваюсь подонка Шарія закриють!Опубліковано Андрієм Дзиндзею Вівторок, 16 лютого 2021 р.
16 февраля СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и разжигании национальной вражды. Следствие располагает доказательствами того, что он действовал по заказу иностранных структур. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы.
В прошлом году СБУ возбудила дело против Шария по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Тогда он опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.
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