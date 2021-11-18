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"Ермак участник преступления? Спасибо за признание" - журналист Бутусов поймал Арахамию на слове

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&quot;Ермак участник преступления? Спасибо за признание&quot; - журналист Бутусов поймал Арахамию на слове
Операцию по задержанию российских боевиков попросил отложить руководитель Офиса президента Ермак, сообщили журналисты Bellingcat. Фото: Ян Доброносов

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал преступлением, если бывший глава разведки Василий Бурба выполнял приказы руководителя Офиса президента Андрея Ермака по отсрочке операции по задержанию российских боевиков.

Об этом Арахамия сказал в эфире ток-шоу на телеканале "Украина 24" 17 ноября вечером.

"Зелесский должен сказать обществу, что страной руководит Ермак. Если господин Бурба говорит, что ему сказал или намекнул Ермак, конечно это нарушение со стороны Бурбы. Но разве это нормально , что у вас Ермак...", - заявила в эфире депутат Ирина Геращенко.

Ее перебил Арахамия: "Это вообще-то преступление, если так произошло".

"А, то есть Ермак участник преступления?", - спросил журналист Юрий Бутусов.

"Нет, я же не знаю", - отреагировал Арахамия.

"Благодарю тебя за это признание. Браво", - сказал журналист главе фракции "Слуга народа".

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"Ну мы же сейчас рассуждаем, - продолжил Арахамия. - Есть какая-то гипотеза".

"То есть преступный приказ отдал Ермак? Это важно", – Бутусов.

"Он не имеет права отдавать приказы", – снова ответил Арамахия.

"Страной управляет Ермак", - снова сказала Геращенко.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.

У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

В июне этого года президент Владимир Зеленский рассказал, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".
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