Ермак прокомментировал встречу Зеленского с Путиным

Последний раз Зеленский встречался с Путиным в декабре в Париже.

Никаких договоренностей о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге в среду.

"Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом на получение действительных результатов от переговоров в "нормандском формате", мы это не исключаем.

Но пока никаких договоренностей. Никаких разговоров на эту тему не было", - сказал Ермак.

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Также Ермак заявил, что "готов и буду это делать - говорить со всеми патриотическими, адекватными умными силами" в Украине.

"Для того, чтобы все, кто любят нашу Украину, желают ей добра, я буду говорить со всеми. Если надо будет повторить, что такое формула Штайнмайера, или какой у нас план.

Я буду говорить со всеми - и в парламенте и с обществом", - добавил он.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал приоритетом прекращение войны на Донбассе в интересах Украины.