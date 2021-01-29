Ермак прокомментировал возвращение Медведчука в переговорный процесс по Донбассу

Ермак объяснил позицию ОП по Медведчуку. Фото: Укринформ

Россия снова пытается вернуть Виктора Медведчука в переговорный процесс по обмену пленными.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что власть не молчит и видит вмешательство и позиция власти однозначна, сообщает НВ.

На вопрос о том, почему президент молчит, ведь тайные договоренности кума Путина об обмене пленными идут вопреки официальной политике, Ермак ответил, что "они не молчат".

Официальное заявление делал и Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, также сделал заявление и МИД Украины.

Власти дали оценку попыткам проводить трек обмена не через официальные источники. Я говорил об этом в Берлине, когда в процессе дискуссии впервые встал этот вопрос. Наша позиция однозначна, – заверил Ермак.

Пророссийская риторика на телеканалах, которые связывают с Медведчуком и Мураевым также значительно усилилась. Впрочем, по словам Ермака, президент еще в начале каденции говорил, что не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов.

"Безусловно, мы это замечаем. Но для этого есть соответствующие органы, которые должны на эти вещи реагировать. Мы всегда однозначно – и в выступлениях президента, и в заявлениях – говорим, что это фейковая информация", – добавил Ермак.

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Раньше представители оккупационных администраций заявили, что готовы отдать Украину четырех пленников. Однако хотят передать их не официальной власти, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.