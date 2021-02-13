Ермак прокомментировал слухи о возможной отставке правительства

Правительство Шмыгаля остается. Фото: finclub.net

Отставка Кабинета министров Украины не рассматривается.

"Пока что вопрос отставки правительства нами, во всяком случае, не рассматривался", - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина".

Ермак уточнил, что под "нами" он подразумевает "провластную команду".

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Руководитель Офиса главы государства также подчеркнул, что сейчас "абсолютно слаженная работа" Верховной Рады, Кабинета Министров и ОП.

18 декабря Верховная Рада не назначила бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко на должность министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых. Вопрос отставки правительства может возникнуть, если будет нужно принести кого-нибудь "в жертву", например, из-за ситуации с тарифами или эпидемией, сообщали СМИ со ссылкой на команду президента Владимира Зеленского.