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вторник, 19 января 2021 10:31

"Шмыгаля и Степанова пока что не будут трогать. Чтобы они собрали побольше негатива" - "слуги"

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&quot;Шмыгаля и Степанова пока что не будут трогать. Чтобы они собрали побольше негатива&quot; - &quot;слуги&quot;
Шмыгаль работает премьером с марта прошлого года. Фото: kmu.gov.ua

Вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля, а вместе с ним и всего правительства пока не стоит. Но оно вполне может возникнуть, если будет нужно принести кого-нибудь "в жертву", например, из-за ситуации с тарифами или эпидемией. Об этом пишет "РБК-Україна" со ссылкой на собеседников в президентской команде.

Источники в "Слуге народа" отмечают, что не против провести гораздо больше кадровых ротаций в правительстве. Но главное препятствие - не во всех случаях есть подходящий кандидат, способный собрать за свое назначение необходимое количество голосов в зале.

Претензии в монобольшинстве накопились чуть ли не к каждому министру. И, пожалуй, больше всех адресовано критики министру здравоохранения Максиму Степанову.

"Кажется, что ни Шмыгаля, ни Степанова пока никто трогать не будет, чтобы они собрали побольше негатива. К тому же Витренко, в случае его дальнейшего повышения, нужно набраться опыта и то проявить себя, прежде чем занять премьерское кресло", - объяснил влиятельный источник в "Слуге народа".

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В ближайшие недели парламент должен решить судьбу и.о. министра энергетики Юрия Витренко, которому прочат должность следующего премьера.

При попытке назначить Витренко в декабре его кандидатура набрала лишь 186 голосов. Из них "Слуга народа" дала 153.

Есть вероятность, что, став у руля Минэнерго, Витренко начнет зачищать ведомство от людей, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым. Это никак не вписывается в его интересы, объясняют источники в команде Зеленского.

После неудачного голосования в Верховной Раде Кабмин пошел обходным путем, назначив Витренко первым заместителем министра и параллельно и.о. Но полномочия и.о. министра существенно урезаны, а срок их пребывания в этом статусе ограничены 30 днями. Поэтому уже в ближайшие недели премьеру придется снова вынести этот вопрос в парламент.

В президентской команде не особо скрывают, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на должность следующего премьер-министра. И это заставляет многих депутатов более тщательно взвешивать свой голос "за", который открывает ему путь в Кабмин.

В прошлом году в марте Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.

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