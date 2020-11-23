Ермак похвастался повторным Covid-тестом

Андрей Ермак получил отрицательный результат теста. Фото: Цензор.НЕТ

Глава Офиса президента Андрей Ермак оправился от коронавируса и возвращается к работе в обычном режиме.

Об этом он сообщил в Facebook.

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"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - написал руководитель ОП.

Он призвал всех ответственно относиться к карантинным ограничениям.

9 ноября Владимир Зеленский заразился коронавирусом. После него об инфицировании сообщил Андрей Ермак. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что президент и глава Офиса президента, которые лечатся от Covid-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".