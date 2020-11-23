Ермак похвастался повторным Covid-тестом

Глава Офиса президента Андрей Ермак оправился от коронавируса и возвращается к работе в обычном режиме.
Об этом он сообщил в Facebook.
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"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - написал руководитель ОП.
Он призвал всех ответственно относиться к карантинным ограничениям.
9 ноября Владимир Зеленский заразился коронавирусом. После него об инфицировании сообщил Андрей Ермак.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что президент и глава Офиса президента, которые лечатся от Covid-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".
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