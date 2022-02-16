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среда, 16 февраля 2022 21:48

Ермак и остальные подчиненные Зеленского в ОП обходятся украинцу в 70 грн

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Расходы из государственного бюджета на Верховную Раду и Кабинет министров выросли.

Инфографику опубликовали "Слово і діло".

Аналитики посчитали расходы на обслуживание органов власти и поделили на актуальное количество работающих украинцев (15,8 млн человек по данным Госстата на октябрь 2021-го).

Дороже всего украинцам стоит содержание Верховной Рады.

В госбюджете-2022 на парламент предусмотрели 3 млрд. грн. За год каждый работающий украинец отдаст 190,5 грн – на 6,7% больше, чем в прошлом году.

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На Секретариат Кабинета министров предусмотрели 1,3 млрд. Одному украинцу это обойдется в 85,2 грн в год – на 18,7% больше, чем в 2021-м.

Дешевле всего гражданам обходится содержание Офиса президента. На ОП в бюджете заложили 1,1 млрд, выходит по 69,2 грн на каждого украинца – меньше на 13,9%, чем в прошлом году.

 

Президент Владимир Зеленский получает меньшую зарплату, чем у его пресс-секретаря и руководителя Офиса с заместителями.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заработала в 2021 году более миллиона гривен, а премьер-министр Денис Шмыгаль - 687 тыс.

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