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пятница, 08 октября 2021 05:18

Ермак и Нуланд обсудили перспективы "нормандской четверки"

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Ермак и Нуланд обсудили перспективы &quot;нормандской четверки&quot;
Ермак провел переговоры с Нуланд. Фото: Укринформ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и помощница уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонный разговор.

Стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых были и переговоры в "нормандском формате", говорится в Twitter-аккаунте Андрея Ермака.

Во время разговора стороны затронули вопрос ситуации вокруг Украины и перспективы диалога в формате "нормандской четверки".

Стороны обсудили важность усиления роли Соединенных Штатов Америки в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на временно оккупированных территориях Украины.

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Упоминание о президенте Украины Владимире Зеленском в расследовании оффшоров, проведенном международным консорциумом журналистов-расследователей, не повлияет на диалог между Киевом и Вашингтоном. В то же время это повышает для президента США Джо Байдена важность усиления финансовой прозрачности, заявили в Белом доме.

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