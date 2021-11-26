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пятница, 26 ноября 2021 23:15

"Эрдогану должны были сообщить о спецоперации по "вагнеровцам" - Аваков

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&quot;Эрдогану должны были сообщить о спецоперации по &quot;вагнеровцам&quot; - Аваков
Аваков рассказал детали спецоперации по "вагнеровцам". Фото: Коммерсант

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана должны были информировать о проведении заключительного этапа спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

"В ходе планирования операции было четко определено, что на момент начала активной фазы специально уполномоченный от президента Украины лично проинформирует Эрдогана о сути операции по задержанию "вагнеровцев", - бывший министр Внутренних дел Арсен Аваков заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Это было необходимо для того, чтобы мирные пассажиры не пострадали во время задержания членов ЧВК "Вагнера".

"Ему также должны были сообщить, что дальше все мирные пассажиры и туристы в течение часа незамедлительно проследуют в Стамбул", - добавил экс-министр.

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Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ПВК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации.

Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке наемников ППК "Вагнер", о чем попросил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, было якобы желание подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.

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