Эрдоган воскликнул "Слава Украине"

Церемония состоялась возле Мариинского дворца.

Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!".

Это произошло на торжественной церемонии возле Мариинского дворца в Киеве.

Видео опубликовала "Українська правда"

Во время встречи прозвучали гимны Турции и Украины.

После этого Эрдоган подошел к микрофону, который стоял перед почетным караулом и громко поздоровался "Слава Украине!", на что военные все вместе воскликнули "Героям слава!".

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Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Россией Крыма. Об этом Эрдоган заявил на брифинге с Зеленским в Киеве.