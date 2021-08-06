Елена Зеленская заговорила о своем офисе

В Украине было бы достаточно отделить несколько работников Офиса президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди, заявила Елена Зеленская. Фото: Офис президента

Для установления возможностей первой леди нужен официальный формат. А также работники Офиса президента, которые могли бы сопровождать эту деятельность. Об этом в интервью изданию "Фокус" сказала супруга президента Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская.

"Во время личных встреч с женами президентов других стран мы это обсуждали. У многих из нас одна и та же реальность: есть деятельность, но мало понятных возможностей и правил, которыми мы можем пользоваться. Если у общества есть запрос на деятельность первой леди, было бы логично, если бы существовал официальный формат, как эту деятельность осуществлять. Например, есть Хартия жены президента во Французской Республике, которая создана для Брижит Макрон. Есть отдельный офис жены президента в Белом доме", - сказала Елена Зеленская.

В Украине было бы достаточно отделить несколько работников Офиса президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди, добавила Зеленская.

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"Мне периодически помогают. Но эти люди остаются сотрудниками Офиса президента, я не могу рассчитывать на все их время", - сказала первая леди.

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.