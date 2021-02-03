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среда, 03 февраля 2021 10:41

Электронные выборы в Украине: назвали условие проведения

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Электронные выборы в Украине: назвали условие проведения
Именно от власти зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Фото: Reuters

Для проведения электронных выборов в Украине нужно доверие людей.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает это не технологической, а ментальной проблемой, передает "РБК-Украина".

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"Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, то не получится провести и электронные выборы", - сказал он.

Именно от власти зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если государственные электронные услуги будут быстро запускать, а люди будут уверены в их безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

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Закон о референдуме, который на прошлой неделе приняла Верховная Рада, включает 2 способа голосования: обычное и электронное.

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Дата
03
февраля

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