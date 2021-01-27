Сообщили, когда в Украине заработает е-больничный

Минцифры планирует запустить и смену места регистрации с помощью "Дії". Фото: pixabay.com

Министерство цифровой трансформации запустит э-больничный, который заменит бумажный на электронный лист нетрудоспособности уже в апреле.

Также на портал "Дія" добавят кабинет налогоплательщика, где появятся налоговые онлайн-услуги, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В апреле мы запускаем новые цифровые продукты в "Дії" на Diia Summit. Это будут революционные услуги, над которыми команда Минцифры работает 24/7", – написал Федоров.

Минцифры планирует запустить и смену места регистрации с помощью "Дії".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В банках можно будет предъявлять электронный паспорт

В приложении "Дія" хотят расширить перечень услуг, которые позволят экономить время. За несколько кликов в смартфоне с помощью сервиса украинцы смогут получить цифровую подпись. Также появятся строительные онлайн-услуги.