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пятница, 22 января 2021 09:38

В приложении "Дія" появятся новые опции

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В приложении &quot;Дія&quot; появятся новые опции
В приложение "Дія" хотят добавить новые услуги, которые позволят экономить время. Фото: pixabay.com

В приложении "Дія" хотят расширить перечень услуг, которые позволят экономить время. За несколько кликов в смартфоне с помощью сервиса украинцы смогут получить цифровую подпись.

Также Министерство цифровой трансформации планирует запустить смену места регистрации с помощью "Дії", о чем сообщили в Telegram-канале сервиса.

"Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги. В "Дії" появятся новые онлайн-услуги для налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

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Также появятся строительные онлайн-услуги. Уже в этом году можно будет регистрировать начало строительных работ и вводить в эксплуатацию объекты класса CC2 и CC3. Появится и функция автоматической регистрации для бизнеса. Для этого уже готовятся соответствующие изменения в законодательстве, которые позволят регистрировать ФЛП без участия регистратора.

К тому же в этом году Минцифра введет электронный больничный, который придет на замену бумажному.

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Министерство цифровой трансформации планирует запустить багбаунти для белых хакеров, чтобы найти уязвимости приложения "Дія". Призовой фонд - $35 тыс. или 1 млн грн.

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