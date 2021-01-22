В приложении "Дія" появятся новые опции

В приложении "Дія" хотят расширить перечень услуг, которые позволят экономить время. За несколько кликов в смартфоне с помощью сервиса украинцы смогут получить цифровую подпись.
Также Министерство цифровой трансформации планирует запустить смену места регистрации с помощью "Дії", о чем сообщили в Telegram-канале сервиса.
"Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги. В "Дії" появятся новые онлайн-услуги для налогоплательщиков", - говорится в сообщении.
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Также появятся строительные онлайн-услуги. Уже в этом году можно будет регистрировать начало строительных работ и вводить в эксплуатацию объекты класса CC2 и CC3. Появится и функция автоматической регистрации для бизнеса. Для этого уже готовятся соответствующие изменения в законодательстве, которые позволят регистрировать ФЛП без участия регистратора.
К тому же в этом году Минцифра введет электронный больничный, который придет на замену бумажному.
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Министерство цифровой трансформации планирует запустить багбаунти для белых хакеров, чтобы найти уязвимости приложения "Дія". Призовой фонд - $35 тыс. или 1 млн грн.
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