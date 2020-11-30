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понедельник, 30 ноября 2020 09:42

Сломать "Дію": Минцифры обещает миллион для хакеров

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Сломать &quot;Дію&quot;: Минцифры обещает миллион для хакеров
Это будет челлендж для белых хакеров со всего мира. Фото: unsplash

Министерство цифровой трансформации планирует запустить багбаунти для белых хакеров, чтобы найти уязвимости приложения "Дія".

Призовой фонд - $35 тыс. или 1 млн грн, написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Это будет челлендж для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd. Специалисты будут ломать тестовое приложение, в котором не будет личных данных. Безопасности "Дії" это не угрожает", - отметил Федоров.

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По его словам, старт багбаунти объявят скоро, после обсуждения всех деталей.

С 1 декабря этого года украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью цифровых документов - электронного внутреннего или загранпаспорта - в приложении "Дія".

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