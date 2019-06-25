Экстрадиция Фирташа в США: австрийский суд принял решение

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщил журналист Стефан Меличар в Twitter.

Автор: radiosvoboda.org 25 июня Фирташ появился в суде в Вене.

"Верховный суд Австрии утвердил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение принимает министр юстиции(Австрії. - Gazeta.ua", - говорится в сообщении.

Austrian Supreme Court approves extradition of Ukrainian oligarch Dmitry Firtash to the US. Final decision is to be made by the Minister of Justice. pic.twitter.com/r1zJHzysxZ — Stefan Melichar (@StefanMelichar) 25 червня 2019 р.

Решением суд не удовлетворил апелляцию адвокатов, которую подали в декабре 2017 года.

Фирташ обвиняют во взятке $18,5 млн индийским чиновникам за добычу титановой руды, которую затем планировали продавать в США. Тогда же, по запросу Минюста США, он был задержан, однако вскоре освобожден из-под стражи под рекордный залог в €125 млн.

Ни олигарх, ни его адвокат решение суда не комментировали и покинули здание, пишет "Радіо Свобода"

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Ранее Суд ЕС разрешил Верховному суду Австрии продолжить рассмотрение дела украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Этим решением восстановил процесс его экстрадиции в США. Фирташ обвиняют, что дал взятку в сумме почти $18,5 млн при получении лицензии на добычу титановой руды в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. У него есть более 100 оффшорных компаний.