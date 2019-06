Экстрадиция Фирташа в США: австрийский суд принял решение

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщил журналист Стефан Меличар в Twitter.

"Верховный суд Австрии утвердил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение принимает министр юстиции(Австрії. - Gazeta.ua", - говорится в сообщении.

Austrian Supreme Court approves extradition of Ukrainian oligarch Dmitry Firtash to the US. Final decision is to be made by the Minister of Justice. pic.twitter.com/r1zJHzysxZ