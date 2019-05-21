Экс-руководителя Нацгвардии отпустили под залог: подробности

За экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова внесли залог 4,8 млн грн. Фото: Вечерний Харьков

Экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова освободили из-под стражи. Залог 4,8 млн грн за него внесли 17 мая после 18:00.

Юрий Аллеров вышел из изолятора временного содержания 20 мая, сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает Громадське.

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Прокуратура просила 11 млн грн залога. Но адвокаты Аллерова отмечали необоснованные подозрения и отсутствие выгоды со стороны подзащитного.

Экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова подозревают в финансовых махинациях с жильем для военных.