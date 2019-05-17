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пятница, 17 мая 2019 12:54

Экс-руководителя Нацгвардии Аллерова задержали на 2 месяца: неожиданные подробности дела

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Экс-руководителя Нацгвардии Аллерова задержали на 2 месяца: неожиданные подробности дела
Юрия Аллерова подозревают в хищении имущества Нацгвардии. Фото: УНИАН

Экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова отправили под стражу на 2 месяца с правом залога 4,8 млн грн. Его подозревают в финансовых махинациях с жильем для военных.

Такую меру пресечения избрал Соломенский суд Киева 17 мая, сообщает Громадське.

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Прокуроры САП просили сумму залога 11 млн грн. Адвокаты Аллерова отмечали необоснованность подозрений и отсутствии выгоды со стороны подзащитного.

По информации прокуроров САП, выгоду получила дочь, которая проживает в России и имеет гражданство страны-агрессора.

Сам Аллеров говорит, что дело политически мотивировано.

За действия Аллерова и гендиректора Укрстроя возбудили уголовное дело по ст. 191 о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Действия оценщика квалифицировали как содействие преступлению.

Наказание предусматривает заключение до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Руководство Нацгвардии через строительную компанию "Укрбуд" переписало соглашение о квартирах для военных с выгодой для себя порядка 80 млн грн.

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