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четверг, 25 июля 2019 02:22

Экс-президент Кыргызстана сбежал в Россию

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Экс-президент Кыргызстана сбежал в Россию
Атамбаев поехал в Москву. Фото: Радио Свобода

Бывший президент Алмазбек Атамбаев вылетел из Кыргызстана в РФ через российскую авиабазу в Канте.

"Частный самолет в Канте не посадят, это будет не военный самолет, но это компания. Позже вам пришлют более подробную информацию, возможно даже фотографии с борта. Все будет хорошо. Завтра в 7 вечера я вернусь", - сказал он, сообщает Радио Азаттык .

Ранее Алмазбек Атамбаев сообщал, что летит в Россию по приглашению своих друзей, однако не уточнил, с кем именно намерен встретиться.

Следственная служба МВД трижды вызвала на допрос бывшего президента Алмазбека Атамбаева, каждый раз он отказывался явиться на него. Представитель Атамбаева по юридическим вопросам Сергей Слесарев заявил, что повестки МВД о вызове Атамбаева на допрос не подлежат выполнению, поскольку у него неприкосновенность и иммунитет от любых допросов по уголовным делам в соответствии с Законом КР "О гарантиях деятельности президента КР" от 2003 года.

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27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности.

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