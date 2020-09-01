Экс-премьер Гончарук нашел новую работу

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук будет работать сотрудником аналитического Eurasia Center. Об этом сообщили на странице структуры в Twitter.

Eurasia Center входит в Атлантический совет США (Atlantic Council) - неправительственную организацию.

"Центр Евразия имеет честь сообщить, что Алексей Гончарук присоединится как наш новый заслуженный работник. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019-2020 годах, он возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", - сообщили в организации.

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4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили. Гончарук полгода проработал премьером.