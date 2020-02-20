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четверг, 20 февраля 2020 13:04

Эксперты МВФ прибыли в Киев с новой миссией

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Эксперты МВФ прибыли в Киев с новой миссией
Деллегация с МВФ прибыла в Украину. Фото: Цензор.НЕТ

Эксперты Международного валютного фонда начали работать в Киеве.

В состав команды вошел глава миссии МВФ в Украину Рон ван Роден, сообщили в Укринформ.

Когда именно завершится визит, в Представительстве МВФ не уточнили.

Обсуждать условия сотрудничества начали 22 января 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой реформы в Украине и реализацию программы финансирования $5,5 млрд.

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня".

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