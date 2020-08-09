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Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь

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Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Путин не решится на войну с Беларусью. Фото: pixabay

"Маленькая победоносная война" нужна бы была президенту России Владимиру Путину в случае вероятного вооруженного конфликта с Билорусью.

Но она такой не будет, об этом российский политолог Дмитрий Орешкин заявил в эфире Еспресо.TV.

"В Беларуси Лукашенко, во-первых, этого ждет. Он давно этого ждет. Он к этому готовится. То есть это не будет неожиданный ход с козырем в кармане, как было с Крымом. Во-вторых, там нет российской военной базы. Не зря Лукашенко сопротивлялся авиационным военным базам, которые хотел заставить его сделать Путин. В-третьих, там нет раскола элит. И нет переориентации, нет значительных элитных граждан, которые хотели бы работать с Путиным. Когда Путин разыгрывал Крым, у него было несколько фигур ", - изложил свои соображения Орешкин.

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По словам эксперта, эта война не будет для России ни "победной", ни "маленькой".

"Путин имел три всплеска популярности. И все три связаны с войнами - Чеченская война, Грузинская война, Украинская война. Но это были войны, которие пропаганда смогла представить как" маленькие "и" победные ". Сейчас ни новая Украинская, ни Белорусская война "маленькой" и "победной" не будет. Она будет очень болезненной, кровавой и убийственной для путинского режима ", - пояснил Орешкин.

Президентов России и Беларуси изобразили на карикатуре. Александр Лукашенко играет на баяне, а Владимир Путин - на балалайке.

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