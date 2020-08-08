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суббота, 08 августа 2020 12:19

Мы не ждем перемен: Путина с Лукашенко высмеяли в карикатуре

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Президентов России и Беларуси изобразили на карикатуре.

Александр Лукашенко играет на баяне, а Владимир Путин - на балалайке, пишет "DW-русски" в Twitter.

Автор: DW, Sergey_Elkin
  "Старая песня на новый ... нет, еще более старый лад", говорится в посте.
"Старая песня на новый ... нет, еще более старый лад", говорится в посте.

Кроме того, они перепевают песню Виктора Цоя "Перемен".

"Старая песня на новый ... нет, еще более старый лад", говорится в посте.

Центральный районный суд Минска в пятницу, 7 августа, арестовал на 10 суток звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского. Они накануне во время митинга в Минске включили песню Виктора Цоя "Перемен".

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