Эксперт озвучил задачи новой стратегии внешней политики Украины

Владимир Фесенко. Фото: ua.news

Новая стратегия внешнеполитической деятельности Украины, утвержденная на заседании Совета национальной безопасности и обороны, содержит четкие критерии работы для профильных ведомств, а также Офиса Президента.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко, передает Укринформ.

В стратегии в очередной раз закреплен курс Украины на вступление в НАТО и Европейский Союз (ЕС). Эти же положения отражены в Конституции Украины.

"Это немножко разный формат документов. В Конституции закреплены базовые цели. Это уже определение на уровне высшего законодательного обеспечения внешней политики. Изменить это очень сложно, одновременно надо найти более 300 голосов в Верховной Раде. Что касается стратегии, то это, вероятно, документ, который должен быть рабочим, который должен определять четкие ориентиры прежде всего для Министерства иностранных дел, для Офиса Президента и всех, кто причастен к внешнеполитической деятельности", - пояснил Фесенко.

30 июля Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию внешнеэкономической деятельности Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в документе четко определена цель внешней политики утверждения Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.