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суббота, 09 ноября 2019 17:12

Экс-нардеп Залищук стала советником премьер-министра

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Экс-нардеп Залищук стала советником премьер-министра
Залищук будет советником по вопросам внешней политики. Фото: "Слово и дело"

Экс-нардеп Светлана Залищук стала советником по вопросам внешней политики премьер-министра Алексея Гончарука.

"Со вчерашнего дня официально работаю штатным советником премьер-министра Украины по вопросам внешней политики", - написала она в Facebook.

"В команде премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты главы правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопастность", - добавила Залищук.

Она написала, что дружит с Гончаруком "с домайданних времен", верит в его намерения и ценности.

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"Это правительство, по-моему, имеет одно принципиальное отличие от предыдущих. И это не возраст, хотя он и самый молодой в истории страны. Это правительство формировалось не по квотному принципу от монополистов. Пока это еще не результат освобождения страны от тотального влияния монополистов, но это предпосылка, которая дает Украине такой шанс", - написала она.

Светлана Залищук избиралась в Верховную Раду осенью 2014-го. Тогда шла 18-й в списке "Блок Петра Порошенко". На президентских выборах 2019-го работала в штабе кандидата Анатолия Гриценко.

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