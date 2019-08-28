Экс-министр МОЗ Богатырева уже ожидает суд

С вечера 27 июля экс-министерка находилась в СИЗО как задержанное лицо. ФОТО: УНИАН

Министерка здравоохранения времен Януковича Раиса Богатырева ждет заседания в Печерском райсуде Киева. Суд будет решать, применять ли меру пресечения, избранную в мае 2015 - содержание под стражей.

Об этом Gazeta.ua сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сегодня прокуратура обратилась в суд с ходатайством, в котором просит Печерский райсуд рассмотреть применение в отношении экс-руководительницы МОЗ меры пресечения в виде содержания под стражей. Эту мера ей выбрали еще в 2015 году по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры, следователя по особо важным делам, расследовавшим производство по ч.5 ст. 191 УК, и в рамках которого экс-руководительнице МОЗ объявили подозрение", - отметила она.

Богатырева находится в суде, судью для рассмотрения определили автоматическим распределением. Неизвестным остается лишь время заседания.

С вечера 27 июля экс-министерка находилась в СИЗО как задержанное лицо.

Богатыреву подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6, 481 млн гривен. Вменяемая ей статья предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3-х лет и с конфискацией имущества.

27 августа правоохранители задержали экс-министра здравоохранения времен президента-беглеца Виктора Януковича Раису Богатыреву. Раиса Богатырева возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 годы. Также она была заместителем главы фракции Партии регионов. В Украине Богатыреву объявили в розыск с октября 2014 года, а 12 января 2015-го ее объявили в международный розыск. Она - главная подозреваемая по делу о коррупционной схеме закупок лекарств в Министерстве здравоохранения в 2012-2014 годах. По данным следствия, сумма ущерба составила 1,260 млрд грн. 20 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Богатыревой.