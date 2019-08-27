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вторник, 27 августа 2019 19:47

В Киеве задержали Раису Богатыреву

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В Киеве задержали Раису Богатыреву
Богатырева была главной подозреваемой по делу о закупке лекарств с 1,260 млрд грн убытков. Фото: ЗІК

Правоохранители задержали экс-министра здравоохранения времен президента-беглеца Виктора Януковича Раису Богатыреву.

Богатыреву задержали в аэропорту "Киев" (ранее - "Жуляны"). Она прибыла в Украину из Минска. Пограничники уже передали Богатыреву полиции.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил "BBC News Украина" факт задержания. Однако в рамках какого производства это произошло, не уточнил.

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Раиса Богатырева возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 годы. Также она была заместителем главы фракции Партии регионов. В Украине Богатыреву объявили в розыск с октября 2014 года, а 12 января 2015-го ее объявили в международный розыск. Она - главная подозреваемая по делу о коррупционной схеме закупок лекарств в Министерстве здравоохранения в 2012-2014 годах. По данным следствия, сумма ущерба составила 1,260 млрд грн.

20 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Богатыревой. С розыска ее тоже сняли.

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