Экс-главу НКРЕКП объявили в международный розыск

О подозрении Вовку сообщили 8 августа. ФОТО: УНИАН

Экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам +", объявили в международный розыск.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"Учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей был объявлен в международный розыск", - указали в САП.

Также САП напомнила, что собирается обжаловать решение суда, который запретил заочно взять под стражу Вовка.

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20 августа Соломенский райсуд Киева отказался заочно взять под стражу экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам+". Сам Вовк заявил, что не готов возвращаться в Украину. НАБУ сообщило ему о подозрении 8 августа. По данным следствия, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам+". Согласно ей, цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За 2 года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.