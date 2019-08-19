Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США

Фото: Facebook

Подозреваемый по делу "Роттердам +" бывший председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк не готов возвращаться в Украину. Об этом он написал в Facebook в понедельник.

"Я не готов приезжать пока председатель Офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет "баришивских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - написал он.

С фотографий в Facebook Вовк находился в Гарвардском университете США. Там учился в бизнес-школе.

"Программа заняла 5 месяцев и существенно изменила меня", - написал он.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро 8 августа сообщили о подозрении Дмитрию Вовку. По данным следствия, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам +". Согласно ей цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За 2 года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.