"Роттердам+": суд отказался заочно арестовывать Вовка

Соломенский райсуд Киева отказался заочно взять под стражу экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам+".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Суд отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

САП намерена обжаловать это решение.

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Ранее подозреваемый по делу "Роттердам+" бывший председатель НКРЕКП Дмитрий Вовк заявил, что не готов возвращаться в Украину.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 8 августа сообщили о подозрении Дмитрию Вовку.

По данным следствия, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам+". Согласно ей, цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За 2 года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.