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четверг, 28 ноября 2019 15:14

Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану

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Бывший глава Администрации пятого президента Петра Порошенко Игорь Райнин, который вступил в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" кума президента России Виктор Медведчука, пользуется государственной охраной.

Список лиц, которых охраняет УГО, обнародовали журналисты Bihus.info

Автор: bihus.info
 

Зеленский В.А.

Разумков Д. А.

Гончарук О. В.

Шаптала Н.К.

Тупицкий А.Н.

Данишевская В.И.

Кубив. С.И.

Стефанчук. Р.А.

Климкин П.А.

Пристайко В.В.

Луценко Ю.В.

Рябошапка Р.

Слипачук Т.В (незаконно)

Львов Б.Ю.

Холодницкий Н.И (незаконно)

Райнин И. Л (незаконно)

Бенедисюк И. М.

Богдан А.И (незаконно)

Грицак В.С (незаконно)

Маликов В.В (незаконно)

Турчинов А.В (незаконно)

Оржель А.А.

Кравчук Л. М.

Кучма Л. Д.

Ющенко В. А.

Порошенко П.А.

Яценюк А. П (незаконно)

Гройсман В.Б.

Парубий А.В.

В отдельных случаях, когда есть реальная угроза жизни или здоровью, госохрану могут предоставлять немного широкому кругу представителей власти. Например, нардепам, другим министрам, судьям и руководителям органов исполнительной власти, которые не являются членами правительства.

Но в этом перечне нет и никогда не было сотрудников Офиса президента. Или Администрации, как она называлась до переименования.

Президент Владимир Зеленский в комментарии журналисту говорил об увольнении руководителя ОП Андрея Богдана, если будет доказано нарушение им закона.

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Бывший глава Администрации президента Игорь Райнин стал председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На закрытом заседании Райнин благодарил прежнего "регионала" Юрия Бойка за поддержку и заявил о планах на местные выборы.

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28
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