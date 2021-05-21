Экс-чиновников заставляют срочно выехать с госдач в Конча-Заспе - СМИ

Освободить должны 100 домов на 400 га занимаемой земли в Конча-Заспе. Фото: "Схемы"

Экс-политиков и членов предыдущих правительств, которые проживают на территории госдач в Конча-Заспе, вынуждают освободить жилье до 24 мая.

Бывшим чиновникам поставили ультиматум, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

"Нам сказали выехать до понедельника. Кому-то не понравилось, что мы там живем. Всех попросили собраться и на выход", - рассказал собеседник агентства.

СНБО объявил о большом аудите и выселении части жителей госдач, которые сейчас не находятся у власти. Освободить должны 100 домов на 400 га занимаемой земли в Конча-Заспе.

Бывшие судьи, прокуроры, милиционеры, таможенники, налоговики и министры времен Януковича, которые имели договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение расходов на него в объеме 50% и за символическую плату могли там проживать. Со многими начали в одностороннем порядке расторгать договоры аренды. Жители VIP-домов в ответ принялись заявлять о том, что живут на госдачах законно. Например, бывший вице-премьер-министр времен президентства Петра Порошенко Геннадий Зубко заявил, что с 2016 года официально арендует, проживает, декларирует и оплачивает дом в 265 кв. м.

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Территория государственных дач в Конча-Заспе входит в перечень объектов государственного управления делами и содержится за счет государства. Президент Владимир Зеленский с начала июля 2020-го также пользуется государственной дачей, а именно - домом №29. Там сделали ремонт за государственный счет. Почти 200 тыс. грн потратили на услуги по аварийно-восстановительным работам, еще 110 тыс. грн - на ремонт системы пожарной сигнализации. Перед этим президент продал дом и земельный участок в селе Иванковичи Киевской области.