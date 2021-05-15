Экс-генпрокурора Пискуна выселяют с госдачи

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 639
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 450
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 468
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 603
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 603
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 783
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 162
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 639
Фото
Все фото
11
4
6
4
3
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Видео
Все видео
Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым
Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым
Экснардеп Барна на ток-шоу избил "слугу народа"
Экснардеп Барна на ток-шоу избил "слугу народа"
Медведчук в суде - трансляция заседания
Медведчук в суде - трансляция заседания
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 621
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 576
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 351
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 504
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 333
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 12:28

Экс-генпрокурора Пискуна выселяют с госдачи

  Комментировать
Экс-генпрокурора Пискуна выселяют с госдачи
Фото: lawyersunion.org.ua

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что с ним расторгли договор аренды госдачи.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Славика Шустера" накануне вечером.

"Президент считает, что мне там нельзя жить и не нужно. Поэтому, я согласен с решением президента, и конечно я оттуда съеду", - сказал экс-генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из декларации Зеленского исчез дом

Пискун рассказал, что был определен перечень лиц, утвержденный Кабмином, и в 2002 году в этот перечень лиц входили председатель Верховного Суда, генпрокурор, председатель Высшего хозяйственного суд. Они могли получить государственную дачу - поэтому Пискун и получил договор аренды на 49 лет.

"Но это аренда, и я ее платил, до вчерашнего дня. Я буду съезжать. Распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться, я и выбираюсь", - добавил он.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял санкции против 557 воров в законе. Санкции применены к 111 иностранцев - криминальных авторитетов, сообщает пресс служба президента Украины. На заседания обсудили государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-генпрокурора Пискуна выселяют с госдачи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Ввели новые школьные предметы

Сепаратисты сорвали финал Кубка Украины в Харькове

От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото

Первая в мире стюардесса проработала на самолете 18 месяцев

Кремль начал выводить войска

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

Упал самолет, летевший из Винницы в Москву

На экранах впервые появился самый узнаваемый в мире мышонок

Самая дорогая бутылка виски продана более чем за $50 тыс: интересные факты о напитке

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 10818
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 9063
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 8748
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 6273
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
Съемочная группа телеканала разбилась на смерть
7
 Просмотров: 4437
Политика
Американский дипломат рассказал, чего ожидать Украине от саммита НАТО
Американский дипломат рассказал, чего ожидать Украине от саммита НАТО Просмотров: 36
ЕС может рассмотреть членство Украины уже в следующем году
ЕС может рассмотреть членство Украины уже в следующем году Просмотров: 162
В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил санкции от Украины
В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил санкции от Украины 1 Просмотров: 837
Возможен обмен членов ОПЗЖ на заключенных в России украинцев - Данилов
Возможен обмен членов ОПЗЖ на заключенных в России украинцев - Данилов 1 Просмотров: 882
Все будущие кандидаты согласились возглавить министерства - Арахамия
Все будущие кандидаты согласились возглавить министерства - Арахамия 1 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
10
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 7033
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть