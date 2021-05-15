Экс-генпрокурора Пискуна выселяют с госдачи

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Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что с ним расторгли договор аренды госдачи.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Славика Шустера" накануне вечером.

"Президент считает, что мне там нельзя жить и не нужно. Поэтому, я согласен с решением президента, и конечно я оттуда съеду", - сказал экс-генпрокурор.

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Пискун рассказал, что был определен перечень лиц, утвержденный Кабмином, и в 2002 году в этот перечень лиц входили председатель Верховного Суда, генпрокурор, председатель Высшего хозяйственного суд. Они могли получить государственную дачу - поэтому Пискун и получил договор аренды на 49 лет.

"Но это аренда, и я ее платил, до вчерашнего дня. Я буду съезжать. Распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться, я и выбираюсь", - добавил он.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял санкции против 557 воров в законе. Санкции применены к 111 иностранцев - криминальных авторитетов, сообщает пресс служба президента Украины. На заседания обсудили государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице.