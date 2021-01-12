Экономист рассказал, что означают американские санкции для нардепа из партии Зеленского

Президент Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в позапрошлом году перед парламентскими выборами. Слева - Дубинский. Фото: Макс Левин, LB.ua

Из-за индивидуальных санкций, которые США ввели против "слуги народа" Александра Дубинского, нардеп не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Об этом сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Персональные санкции против Дубинского означают, что американцы назвали его "российским агентом ", который пытался повлиять на их выборы. И теперь Дубинский не сможет даже гривневый счет открыть в украинском банке", - цитируют экономиста "Букви".

Также могут удалить аккаунт Дубинского в Facebook, отметил Фурса.

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В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что Деркач является российским агентом.