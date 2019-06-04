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среда, 05 июня 2019 19:48

Экономист объяснил, почему инвесторы не спешат заходить в Украину

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Экономист объяснил, почему инвесторы не спешат заходить в Украину
Фото: Property Times

Иностранных инвесторов настораживают коррупция и ситуация с рейдерскими захватами предприятий в Украине, поэтому они не спешат заходить к нам.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала экономист и председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

"Инвесторы черпают информацию из аналитики, рейтингов, СМИ, примеров других компаний. К сожалению, все еще можно услышать истории о рейдерстве, обысках или уголовных преследованиях иностранных инвесторов.

Необходимость судебной реформы - самый распространенный месседж от иностранных инвесторов. Рынок и себестоимость - это важно. Но если в стране сложно защитить свое законное право и есть риск потерять бизнес - это один из крупнейших барьеров. Второе - это коррупция. Нужно избавляться от этого ярлыка. Этот вопрос тесно связан с политиками с одной стороны, и с большим и забюрократизированным государственным сектором с другой. Чем больше на пути создания нового объекта будет разрешительных документов и роли чиновников, тем выше риски коррупции и создания препятствий для бизнеса", - отметила Ковалив.

Полный текст интервью с главой Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлией Ковалив читайте в выпуске журнала "Країна" от 4 июня.

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Дата
05
июня

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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