Джулиани предлагал услуги адвоката украинским чиновникам

Адвокат Трампа за свою помощь хотел получить 300 тыс долларов. Фото: images.unian.net

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани хотел, чтобы его услугами пользовались представители украинской власти.

Джулиани переписывался с украинским Министерством юстиции о помощи в возвращении Киеву похищенных активов, пишет The New York Times.

Адвокат Трампа за свою помощь хотел получить 300 тыс долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Юлечка, спасибо, сам справлюсь" - Луценко рассказал о Тимошенко и Джулиани

Также он договаривался о том, чтобы вести сотрудничество с тогдашним генпрокурором Украины Юрием Луценко, предлагая ему свои услуги. Речь шла о "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". За это адвокат рассчитывал на гонорар 200 тыс долларов.

Ранее Джулиани неоднократно заявлял об отсутствии деловых интересов в Украине. По его словам, интерес к услугам проявила именно украинская сторона, но он отказался от предложения и "не получил ни цента".

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в Конгрессе.