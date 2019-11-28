Джулиани предлагал услуги адвоката украинским чиновникам

 
Ексклюзивы
1/5
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Просмотров: 307
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 783
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 846
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 846
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1017
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11340
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1701
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
10
3
4
3
5
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Видео
Все видео
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6372
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2808
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1143
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 09:14

Джулиани предлагал услуги адвоката украинским чиновникам

  Комментировать
Джулиани предлагал услуги адвоката украинским чиновникам
Адвокат Трампа за свою помощь хотел получить 300 тыс долларов. Фото: images.unian.net

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани хотел, чтобы его услугами пользовались представители украинской власти.

Джулиани переписывался с украинским Министерством юстиции о помощи в возвращении Киеву похищенных активов, пишет The New York Times.

Адвокат Трампа за свою помощь хотел получить 300 тыс долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Юлечка, спасибо, сам справлюсь" - Луценко рассказал о Тимошенко и Джулиани

Также он договаривался о том, чтобы вести сотрудничество с тогдашним генпрокурором Украины Юрием Луценко, предлагая ему свои услуги. Речь шла о "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". За это адвокат рассчитывал на гонорар 200 тыс долларов.

Ранее Джулиани неоднократно заявлял об отсутствии деловых интересов в Украине. По его словам, интерес к услугам проявила именно украинская сторона, но он отказался от предложения и "не получил ни цента".

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в Конгрессе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джулиани предлагал услуги адвоката украинским чиновникам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 36792
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 17262
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15130
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 12465
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 10620
Политика
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
 Просмотров: 316
США отдадут Украине сэкономленные на НАТО деньги - CNN
США отдадут Украине сэкономленные на НАТО деньги - CNN Просмотров: 297
Посла США в ЕС обвинили в домогательствах
Посла США в ЕС обвинили в домогательствах Просмотров: 153
У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий
У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий Просмотров: 603
Евросоюз надеется на прогресс в результатах "нормандского саммита" - Могерини
Евросоюз надеется на прогресс в результатах "нормандского саммита" - Могерини Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
2
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Голосов: 13849
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua