Адвокат Трампа добивался американской визы для экс-прокурора Шокина

Шокин был генеральным прокурором в 2015-16 годах. Фото: rbc.ua

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в Конгрессе.

Шокин был инициатором расследования по газовой компании Burisma, во время правления которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. Шокин занимал должность генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016-му.

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В 2016 году Байден был среди многих западных лидеров, которые призвали Украину устранить Шокина с должности главного прокурора страны. Позицию объясняли недостаточной борьбой с коррупцией.

Джулиани сначала добивался выдачи визы для Шокина, обратившись в Госдеп. И получив отказ, обратился с запросом к администрации президента США. В Белом доме его просьбе также не удовлетворили.

Ранее Джулиани рассказал, что хотел лично пообщаться с Шокиным, потому экс-генпрокурор Украины обещал раскрыть "грязь на демократов". И их разговор по Скайпу состоялась в декабре 2018-го.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлично дело в отношении украинской частной газодобывающей компании "Бурисма", в наблюдательный совет которой входил сын экс-вице-президента США Хантер Байден.