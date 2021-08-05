"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине

"Посмотрите на реальную динамику поведения России? Неужели еще есть вера, что у нее проснется здравый смысл?", сказал Евгений Марчук. Фото: LIGA.net

Украина должна готовиться к резким военным шагам России. Нельзя верить, что у президента РФ Владимира Путина проснется здоровое восприятие реальности. А главе государства Владимиру Зеленскому надо избавляться "двоечников" из своей команды.

Gazeta.ua собрала самые яркие цитаты бывшего премьер-министра, ексголовы Службы безопасности Украины и министр обороны Евгения Марчука, который умер 5 августа.

Об изменениях в мире и почему Украина отстает

"Мир очень быстро ухудшается, в том числе и с "помощью" коронавируса. Причем стремительное усложнение идет на всех уровнях человеческого бытия. Времена непростые и для опытных управленцев. А у нас в это время молодая команда, которая пока только учится. И мы видим, что они очень медленно избавляются от двоечников и не ищут опытных репетиторов. В этом главная причина. Все остальное – производное".

О российско-украинской войне

"Какие еще нужны аргументы нашей власти, чтобы объявить Россию агрессором с соответствующими международно-правовыми последствиями? Сколько еще нужно России сбить наших боевых и транспортных самолетов на нашей территории? Сколько еще нужно залпов "Градов" с российской территории по нашим военных? Сколько еще десятков или сотен тяжелых танков и БТРов должна Россия нагнать на нашу территорию? Сколько еще больших арсеналов российского оружия на нашей территории мы должны выявить кроме тех, что уже обнаружили? Сколько еще сотен наших военных должно погибнуть, чтобы наконец дошло? Я знаю, знаю, какие есть предостережения. Но посмотрим на реальную динамику поведения России? Неужели еще есть вера, что у нее проснется здоровое восприятие реальности?"

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О Крыме

"С точки зрения нормального, хорошего, сбалансированного патриотизма хочется верить, что мирный путь возвращения Крыма реален. Но с позиции циничного реализма, сейчас, к сожалению, это невозможно. Думать, что военным способом или каким-то насильственным способом, вопреки противодействию России, это можно сделать... Надо быть реалистами – не получится. Это не значит, что Украина должна оставлять усилия по деоккупации".

О президенте РФ Путине

"Дьявол с той стороны гораздо опытнее президента Зеленского, и вся машина Путина гораздо сильнее и гораздо опытнее нынешней нашей команды. У меня нет аплодисментов. Но, с другой стороны, наши понемногу набирают так обороты. Едва ли не по всем параметрам, как надо было. Ясно, что экономика и коронавирус создают серьезные очень проблемы. Я не видел пока ни разу, чтобы мы где-то переиграть Путина".

О планах Путина

"Помним слова Путина: "Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Это я беру как гипотезу, что можно с белорусского направлении создать нам проблемы. Придумают какой-то повод. Я допускаю, что могут быть серьезные акции против Украины. Тем более, что России очень важно дискредитировать 30-летие независимости Украины".

О Минских договоренностях

"Мне трудно представить, что украинская сторона могла так отчаянно верить в то, что Россия, проводя долгосрочную политико-военную операцию против Украины, будет придерживаться каких-то Минских договоренностей. Это при том, что Россия до Минска откровенно проигнорировала не только Будапештский меморандум , а и ряд фундаментальных международных договоров. В том числе и зарегистрированных в секретариате ООН. То есть Россия продемонстрировала свое отношение к более значимым международным документам. Речь не идет о том, что Минские договоренности хорошие или плохие. Они могли быть. Речь идет о готовности Украины к крутым разворотам в поведении России, мы просто обязаны были предусмотреть и иметь 2-3, а то и больше готовых акций в ответ, а не догонять ситуацию".

О беглом президенте Януковиче

"Янукович на несколько лет отдал в управление России минобороны и СБУ. Эти ведомства были фактически разгромлены. Два предыдущих министры обороны и последний председатель СБУ скрываются в России. Совершенно секретный План стратегического применения Вооруженных сил был известен России. Под видом перехода на контрактную армию была полностью разрушена система военкоматов и отменен призыв. Всем трем разведкам было запрещено работать по России даже в информационном плане. От восточной границы были далеко отведены почти все важные военные соединения. Не стоит преуменьшать роль Януковича в этих процессах".

О вступлении Украины в НАТО

"Мы были 23 года внеблоковым государством и в результате имеем российскую агрессию, вызванную совсем не принятым каким-то государственным решением Украины о вступлении в НАТО. Так, Россия будет из кожи вон лезть, чтобы предотвратить нашу евроатлантическую интеграцию, будет серьезно пугать и самих членов НАТО и делать будет многое другое. Но если мы сейчас не начнем решительные шаги по евроатлантической интеграции в ближайшее время при понимании тех проблем и сложностей, мы заложим серьезную проблему под фундамент нашей государственной независимости на десятилетия. Надо решаться.

Но надо понимать, что НАТО нам ничем не обязано. И нам нужно не только просить, но и демонстрировать конкретными действиями, что мы готовы, хотим и решительно настроены выполнять все требования к кандидатам, и не рассчитываем ни на какие снисхождения. И ни в коем случае не вести себя как бедный родственник, который просит все бесплатно, или как вечная жертва. Там таких не любят".

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О встрече Зеленского и Джо Байдена

"Чтобы такой визит состоялся, нужна очень серьезная предварительная подготовка украинской стороны. Не с покаянием надо ехать и не с протянутой рукой".

Об объединении Украины

"Россия в нашем случае очень умело размывает важнейшую силу любого государства – консолидацию нации. Из своего личного опыта, из многочисленных международных переговоров точно знаю: когда перед началом переговоров ты смотришь на главу делегации, партнера по переговорам, ты, кроме предмета переговоров, должен точно знать – у него за спиной консолидированная нация, народ. Это помимо вооруженных сил и экономики. Это ключевой вопрос, и я думаю, что общенациональное прозрение в этом смысле уже где-то близко".

5 августа скончался бывший премьер-министр, председатель Службы безопасности Украины и министр обороны Евгений Марчук. Ему было 80 лет. Генерал армии Марчук был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 по июль 1994. Руководил правительством с марта 1995 по май 1996. С июня 2003 по сентябрь 2004 был министром обороны. С 21 ноября 2018 Марчук представлял Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 19 мая 2019-го его освободили от исполнения обязанностей.