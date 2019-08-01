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четверг, 01 августа 2019 16:58

"Движутся по методам Януковича": Кличко жаловался адвокату Трампа

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&quot;Движутся по методам Януковича&quot;: Кличко жаловался адвокату Трампа
Виталий Кличко встретился с адвокатом Трампа и обсудил ситуацию в Киеве. Фото: ТСН

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Рудольфом Джулиани, адвокатом Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка.

На встрече обсуждались проблемы местного самоуправления в Киеве и Украине, пишет ukrinform.

"Я вчера вернулся из США, где у меня была встреча с одним из самых известных мэров современности, мэром, который руководил крупнейшим, сложным городом", - говорит Виталий Кличко. "Какой является большим другом и города Киева, и Украины, всегда поддерживал наши движения для того, чтобы страна стала европейским государством.

Я звонил Рудольфу Джулиани, он пригласил меня, я приехал на эту встречу. Мы обсуждали политическую ситуацию в Украине, обсуждали реформы, которые происходят в Украине, и обсуждали ситуацию с самоуправлением. Потому что на сегодняшний день есть угроза того, что киевлян хотят лишить права избирать человека, который берет определенные обязательства. Движутся методами Януковича, когда мэра подвинут в сторону и будут ставить человека сверху ".

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Кличко сообщил, что Джулиани изучает ситуацию в Украине. Посещение произошло после того, как глава Офиса Президента Богдан подал прошение об увольнении Кличка с должности мэра Киева.

"Если мы говорим о самоуправлении, если у кого есть вопросы, пожалуйста, если у кого есть желание стать мэром Киева, пожалуйста, это выборы, это единственный демократический путь, как можно получить должность Киевского городского головы, а не назначения сверху. Все эти вопросы также обсуждались с господином Джулиани ", - говорит Виталий Кличко.

Офис президента просит Кабинет министров внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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