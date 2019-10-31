"Двери открыты. Делайте реформы" - генсек НАТО обратился в Раде к нардепам

Генсек НАТО увидел прекрасное будущее Украины после общения с молодежью. Фото: Богдан Бортаков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к народным депутатам с трибуны Верховной Рады.

В украинский парламент он пришел в четверг.

"Двери НАТО остаются открытыми. Дорога к членству не является легкой. Тем, кто хочет этого, необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы.

Но в конце концов членство является решением членов альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за пределами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - сказал Столтенберг.

Зарубежный чиновник рассказал, что вчера совет НАТО посетил Одессу, был в Национальной морской академии, которые альянс поддерживает со времени оккупации Россией Крыма.

"Академия переходит на новые этапы своей силы. Вводится новое оборудование. Курсанты проходят практику на борту кораблей НАТО", - рассказал Столтенберг и также напомнил, что в гавани Одессы находятся четыре корабля альянса.

"Во время нашего визита вчера мы не просто видели дома или корабли, мы видели будущее. Будущее этой страны, воплощенное в молодых людях, как эти курсанты. Их ум, стремление к профессионализму. Говоря с ними, мы поняли, что перед Украиной стоит прекрасное будущее", - сказал генсек НАТО.

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Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".