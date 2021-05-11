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вторник, 11 мая 2021 05:17

Двери НАТО должны быть открытыми для всех - президент Польши

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Двери НАТО должны быть открытыми для всех - президент Польши
Дуда заявил об открытости дверей НАТО. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда считает, что двери в НАТО должны оставаться открытыми.

Все страны, которые хотят вступить в Альянс, должны быть уверены в том, что это сделать реально, заявил во время пресс-конференции после саммита "Бухарестской девятки" (B9).

"Еще несколько лет назад за железным занавесом мы с завистью смотрели на свободный мир, а сегодня мы говорим: двери в Североатлантический альянс должны оставаться открыты, нельзя их закрывать. Те, кто в будущем захотят быть в НАТО, должны быть уверены, что стремясь к этому и реализуя требования Альянса, можно будет к нему присоединиться", - заявил Дуда.

Все страны-участницы B9 имеют единую позицию в данном вопросе. Дуда выразил надежду, что НАТО сможет "живо реагировать на изменения ситуации безопасности".

"Обращаем внимание на необходимость постоянного совершенствования Альянса в оборонительных приемах и логистике", - добавил президент Польши.

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В Румынии состоялся саммит лидеров стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО, которые называются "Бухарестская девятка". Была принята резолюция в которой была упомянута поддержка Украины и осуждение военной агрессии России.

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11
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