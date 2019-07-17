"Дурачат головы" - Гройсман сделал громкое заявление в правительстве

Премьер-министр Гройсман впервые за годы на правительстве раскритиковал президента-предшественника.

Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил президента-предшественника в манипуляциях на парламентских выборах.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Буквально в последние недели запущена достаточно целенаправленная, грязная политтехнологическая игра, которая сегодня заполонила СМИ, в том числе и социальные сети.

Информация следующая - "Люди, вы не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходные. А голосуйте только за одну партию - Петра Порошенко.

В чем заключается манипуляция и попытки людям заморочить головы, выдать совершенно другую реальность? Эта манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования. Они по-разному определяют, кто преодолевает барьер, кто входит, кто не входит в украинском парламент. В конце концов, это же решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи", - заявил глава правительства.

Гройсман рассказал о "десятках аккаунтов в Интернете, которые финансируются из разных источников".

"Здесь есть юридическая составляющая, что такие вещи финансируются за пределами избирательных фондов", - продолжил он и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Однажды политическое лицо хотела построить по всей стране сеть скупки избирателей, вы этому не дали состояться, защитили честные выборы. Вчера вы разоблачили еще одного инициатора против одной из молодых политических сил, которую дискредитировали с помощью СМС. Сегодня дискредитируются абсолютно все политсилы демократического лагеря.

Рассчитываю, что правоохранительные органы дадут этом серьезную оценку", - сказал премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.