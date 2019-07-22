Нардеп-мажоритарщик Дубневич признал поражение на выборах.

Нардеп-мажоритарщик, который шел по округу № 118 в Львове, Богдан Дубневич признал поражение на выборах.

Об этом он написал в Facebook.

"У меня теперь появится больше того драгоценного времени, чтобы проводить его с семьей, детьми, внуками, друзьями", - заявил нардеп.

По данным ЦИК она округе обработано 99,28% протоколов.

Кандидат от "Голоса" Галина Васильченко получает 31,51%, Дубневич - 30,12%.

Ранее в "Голосе" заявляли, что в интересах Дубневича хотят сорвать или фальсифицировать выборы в одном из округов.

Лидер политсилы Святослав Вакарчук обращался по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

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Ярослав и Богдан Дубневичи прошли в Верховную Раду на внеочередных выборах 2014-го. Избирались в мажоритарных округах на Львовщине. Первый возглавляет комитет по вопросам транспорта. По сообщениям СМИ на двух хранят почти $20 млн наличностью, согласно их электронным декларациям за 2016 год. На Богдана Дубневича и ближайших его родственников зарегистрированы 409 объектов недвижимого имущества. На Ярослава Дубневича с семьей — 273. Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей, Самборским керамзитовым заводом, Ровенским заводом сверхпрочных железобетонных конструкций, охотничьим хозяйством. 2016-го Укрзализныця закупила у компаний нардепов изделий на 1 млрд грн, по словам министра транспорта Владимира Омеляна.