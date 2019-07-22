"Мы это так просто не оставим" - Вакарчук обвинил Дубневича в срыве выборов

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в парламент
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в парламент
Просмотров: 180
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
Просмотров: 441
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
Просмотров: 1089
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6 Просмотров: 4455
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 4590
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3123
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 15463
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3087
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 576
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7048
Фото
Все фото
12
8
10
13
6
&quot;Игнорируют голосования, потому что не видят перемен&quot; - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
&quot;Поднялась гидра контрреволюции&quot; - что говорят о выборах на львовской площади Рынок
"Поднялась гидра контрреволюции" - что говорят о выборах на львовской площади Рынок
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Видео
Все видео
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 837
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2106
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1044
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2736
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1800
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
понедельник, 22 июля 2019 15:12

"Мы это так просто не оставим" - Вакарчук обвинил Дубневича в срыве выборов

  Комментировать
&quot;Мы это так просто не оставим&quot; - Вакарчук обвинил Дубневича в срыве выборов
Вакарчук заявляет, что во Львове срывают выборы. Фото: @GolosZmin

В интересах мажоритарщика, действующего нардепа Богдана Дубневича хотят сорвать или фальсифицировать выборы в одном из округов.

Об этом заявил лидер "Голос" Святослав Вакарчук на брифинге в понедельник.

"118-ый округ, город Львов. От партии "Голос" там идет молодая экономистка Галина Васильченко. Основным ее конкурентом является печально известный Богдан Дубневич, который является стволовой клеткой старой политики. Эти люди привыкли к своим методам.

По результатам экзит-пола Васильченко победила Дубневича с разрывом в 13,4%. Однако сайт ЦИК показывает, что сейчас побеждает Дубневич. Как это произошло? С тех участков, где он имел больше голосов данные выводились в сервер ЦИК, а из тех, где побеждает Васильченко, не доходят. А те, которые поступают, отправляются на доработку. Классика.

"Мы это так просто не оставим", - заявил Вакарчук.

Юрист штаба "Голоса" рассказал, что с 2.00 началась задержка с подачей данных от отдельных УИК.

"Избирательные комиссии начали тянуть с составлением протоколов. Где Васильченко опережает Дубневича. Окружная комиссия начала возвращать на уточнение протоколы, где побеждает Васильченко. Вернули около двух десятков протоколов.

Окружная комиссия прекратила свою работу. Объявили перерыв до 11.00 завтрашнего дня. Прекратили передавать информацию в ЦИК", - рассказали в партии.

В "Голосе" заявили об "угрозе срыва выборов или даже фальсификации".

"Мы не дадим украсть голос ни одного нашего избирателя", - добавил Вакарчук и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову "взять под контроль ситуацию".

"Я бы хотел в конце концов обратиться к президенту Зеленскому, как к гаранту Конституции, защитить свободное волеизъявление украинских граждан. От его позиции и реакции зависит то, как первый день новой украинской политики начнется", - также заявил Вакарчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦИК посчитала две трети бюллетеней

Ярослав и Богдан Дубневичи прошли в Верховную Раду на внеочередных выборах 2014-го. Избирались в мажоритарных округах на Львовщине. Первый возглавляет комитет по вопросам транспорта.

По сообщениям СМИ на двух хранят почти $20 млн наличностью, согласно их электронным декларациям за 2016 год. На Богдана Дубневича и ближайших его родственников зарегистрированы 409 объектов недвижимого имущества. На Ярослава Дубневича с семьей — 273.

Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей, Самборским керамзитовым заводом, Ровенским заводом сверхпрочных железобетонных конструкций, охотничьим хозяйством. 2016-го Укрзализныця закупила у компаний нардепов изделий на 1 млрд грн, по словам министра транспорта Владимира Омеляна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы это так просто не оставим" - Вакарчук обвинил Дубневича в срыве выборов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Студента арестовали за украинский флаг

Разгромили крупнейший невольничий рынок

Норвежец расстрелял детей на острове

Самое читаемое
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 56295
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 20196
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 19634
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 15463
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12762
Политика
Выборы в Раду: тему премьера снова подняли
Выборы в Раду: тему премьера снова подняли Просмотров: 54
Реформа, так реформа!
Реформа, так реформа!
Стало известно, кто выиграл выборы в ВР по Троещине
Стало известно, кто выиграл выборы в ВР по Троещине Просмотров: 1287
"Вконтакте" и "Одноклассники": Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций
"Вконтакте" и "Одноклассники": Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций Просмотров: 270
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в парламент
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в парламент
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
12
В России напали на двух украинцев
10
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
7
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
6
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 7225
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua