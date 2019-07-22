"Мы это так просто не оставим" - Вакарчук обвинил Дубневича в срыве выборов

Вакарчук заявляет, что во Львове срывают выборы. Фото: @GolosZmin

В интересах мажоритарщика, действующего нардепа Богдана Дубневича хотят сорвать или фальсифицировать выборы в одном из округов.

Об этом заявил лидер "Голос" Святослав Вакарчук на брифинге в понедельник.

"118-ый округ, город Львов. От партии "Голос" там идет молодая экономистка Галина Васильченко. Основным ее конкурентом является печально известный Богдан Дубневич, который является стволовой клеткой старой политики. Эти люди привыкли к своим методам.

По результатам экзит-пола Васильченко победила Дубневича с разрывом в 13,4%. Однако сайт ЦИК показывает, что сейчас побеждает Дубневич. Как это произошло? С тех участков, где он имел больше голосов данные выводились в сервер ЦИК, а из тех, где побеждает Васильченко, не доходят. А те, которые поступают, отправляются на доработку. Классика.

"Мы это так просто не оставим", - заявил Вакарчук.

Юрист штаба "Голоса" рассказал, что с 2.00 началась задержка с подачей данных от отдельных УИК.

"Избирательные комиссии начали тянуть с составлением протоколов. Где Васильченко опережает Дубневича. Окружная комиссия начала возвращать на уточнение протоколы, где побеждает Васильченко. Вернули около двух десятков протоколов.

Окружная комиссия прекратила свою работу. Объявили перерыв до 11.00 завтрашнего дня. Прекратили передавать информацию в ЦИК", - рассказали в партии.

В "Голосе" заявили об "угрозе срыва выборов или даже фальсификации".

"Мы не дадим украсть голос ни одного нашего избирателя", - добавил Вакарчук и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову "взять под контроль ситуацию".

"Я бы хотел в конце концов обратиться к президенту Зеленскому, как к гаранту Конституции, защитить свободное волеизъявление украинских граждан. От его позиции и реакции зависит то, как первый день новой украинской политики начнется", - также заявил Вакарчук.

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Ярослав и Богдан Дубневичи прошли в Верховную Раду на внеочередных выборах 2014-го. Избирались в мажоритарных округах на Львовщине. Первый возглавляет комитет по вопросам транспорта. По сообщениям СМИ на двух хранят почти $20 млн наличностью, согласно их электронным декларациям за 2016 год. На Богдана Дубневича и ближайших его родственников зарегистрированы 409 объектов недвижимого имущества. На Ярослава Дубневича с семьей — 273. Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей, Самборским керамзитовым заводом, Ровенским заводом сверхпрочных железобетонных конструкций, охотничьим хозяйством. 2016-го Укрзализныця закупила у компаний нардепов изделий на 1 млрд грн, по словам министра транспорта Владимира Омеляна.